Ercolano-Fasan, il Latina stende la Cavese

Il Latina espugna Cava de’ Tirreni e conquista una vittoria fondamentale in ottica classifica. La squadra di mister Bruno si impone 0-2 al termine di una gara dura, combattuta e spesso equilibrata, sbloccata solo nella ripresa e chiusa nel finale.

La cronaca

Il primo tempo si gioca a ritmi intensi ma con poche vere occasioni. La Cavese prova a rendersi pericolosa soprattutto da palla inattiva e al 40’ spreca clamorosamente con Munari, che a porta vuota manda incredibilmente fuori dopo un’uscita errata di Mastrantonio. Il Latina non sta a guardare e risponde con Riccardi e soprattutto con Ciko, che fallisce il vantaggio a tu per tu con Boffelli.

Nella ripresa la partita si accende: al 19’ Ercolano rompe l’equilibrio con un sinistro potente dopo un’azione insistita sulla destra. I campani cercano la reazione ma senza trovare precisione sotto porta. Il Latina invece resta compatto, pronto a colpire in ripartenza, e al 46’ trova il raddoppio con Fasan, bravo a sfruttare l’assist di Ciko e a chiudere la gara. In pieno recupero arriva anche l’espulsione di Parigi per proteste, a testimonianza del nervosismo in casa Cavese, uscita tra i fischi del pubblico.

Una vittoria con gli occhi già alla prossima gara

Una vittoria meritata su un campo ostico rilancia i nerazzurri, reduci da prestazioni altalenanti. Oggi la squadra ha mostrato carattere e compattezza, imponendo il proprio gioco anche tra errori e difficoltà.

Determinante l’ingresso di Fasan, che ancora una volta si conferma decisivo e si candida a uomo chiave nello scacchiere di Bruno.

Con questo successo il Latina sale a 7 punti in classifica e ritrova fiducia e morale. Domenica al Francioni arriverà l’Altamura, squadra con 5 punti e una gara da recuperare contro il Monopoli. Sarà un test importante per confermare la prestazione di Cava e dare ulteriore continuità a un campionato che sembra finalmente prendere la giusta direzione.