ERGO BREWERY CONQUISTA LA SPAGNA: ORO AL BARCELONA BEER FESTIVAL

Sotto il cielo della Catalogna, tra aromi intensi di luppolo e fermentazioni d’eccellenza, si è consumato uno dei momenti più significativi per la scena brassicola artigianale europea. Il “Barcelona Beer Festival”, il più importante punto d’incontro dell’Europa meridionale per appassionati e professionisti del settore, ha incoronato una nuova protagonista: “Ergo Brewery”, prestigioso marchio di proprietà della Beer Italy Srl”.

Con la sua birra “Lambeth”, il birrificio ha conquistato una prestigiosa medaglia d’oro, imponendosi tra centinaia di etichette provenienti da tutta Europa. Un risultato che non rappresenta soltanto un traguardo, ma anche una dichiarazione di identità: qualità, ricerca e una visione internazionale capace di fondere tradizione e innovazione sotto l’egida dell’esperienza di Beer Italy Srl.

La vera protagonista del gradino più alto del podio è stata la “Lambeth”, una birra che incarna perfettamente lo stile “Best Bitter”. Lontana dalle mode passeggere, la Lambeth è un omaggio alla cultura dei pub britannici: una birra di carattere ma dalla straordinaria bevibilità.

Caratterizzata da un colore ambrato brillante e una schiuma sottile ma persistente, la Lambeth offre al naso un raffinato equilibrio tra le note biscottate e di caramello dei malti e i sentori terrosi e floreali dei luppoli nobili inglesi. In bocca, la struttura maltata sostiene un amaro deciso ma mai invadente, chiudendo con un finale secco che invita immediatamente al sorso successivo. È proprio questa pulizia esecutiva e il rispetto rigoroso dei parametri dello stile (equilibrio tra dolcezza del malto e amaro del luppolo) ad aver convinto i giudici internazionali a Barcellona.

La Lambeth nasce da un’idea chiara di Beer Italy Srl: portare lo spirito British oltre i confini geografici, reinterpretandolo con sensibilità contemporanea. A Barcellona, città simbolo di contaminazione culturale e creatività, questo dialogo tra stili ha trovato il palcoscenico ideale. Il pubblico e la giuria hanno premiato non solo il gusto, ma anche la coerenza filologica e la personalità del prodotto.

Il festival rappresenta molto più di una semplice competizione: è un laboratorio internazionale dove nascono tendenze e nuove visioni del mondo brassicolo. Ogni anno richiama migliaia di visitatori e operatori del settore. In questo contesto altamente competitivo, distinguersi significa entrare a pieno titolo tra le eccellenze europee.

Per Ergo Brewery, questa medaglia d’oro è il riconoscimento di un percorso costruito con dedizione da Beer Italy Srl. Non si tratta di un punto d’arrivo, ma di una tappa significativa che rafforza la volontà di continuare a sperimentare e migliorare.

“Questo premio ci riempie di orgoglio e ci motiva a spingerci sempre oltre,” è il sentimento condiviso dal team, consapevole che ogni birra prodotta rappresenta un equilibrio delicato tra arte e scienza.

Il successo di Lambeth a Barcellona apre nuove prospettive per il gruppo, consolidando la presenza del marchio Ergo Brewery nel panorama internazionale. In un settore in continua evoluzione, dove autenticità e qualità fanno la differenza, storie come questa dimostrano che la passione, quando è sostenuta dalla competenza societaria di Beer Italy Srl, può davvero attraversare i confini e conquistare l’Europa.

E oggi, da Barcellona, arriva un messaggio chiaro: Ergo Brewery è pronta a scrivere il prossimo capitolo della birra artigianale europea.