Erica Milic nominata Delegata CIP per la provincia di Latina

ll Comitato Italiano Paralimpico ha nominato Erica Milic nuova Delegata Provinciale per Latina. Architetto presso Sport e Salute S.p.A., da anni impegnata sui temi dell’accessibilità sportiva, Milic inizia questo nuovo incarico forte dell’esperienza maturata nel mondo sociale e sportivo.

“Inizio questa prima esperienza di Delegato Provinciale CIP con l’esperienza maturata negli anni svolgendo attività in ambito sociale e sportivo”, ha dichiarato. “Collaborazioni svolte con Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Associazioni sportive e sociali mi hanno permesso di conoscere lo sport da molteplici punti di vista e sono particolarmente attenta all’accessibilità degli impianti sportivi, essendo l’impiantistica la mia attività principale presso Sport e Salute S.p.A.”

Il suo impegno sarà rivolto a costruire una rete forte e inclusiva tra istituzioni, impianti e realtà sportive del territorio:

“L’impegno sarà quello di conoscere le importanti attività sportive inclusive che sono presenti sul territorio e le strutture a disposizione per la loro pratica, al fine di poter generare fondamentali sinergie tra tutti gli attori coinvolti nel mondo dello sport, per sviluppare uno sport praticabile per tutti attraverso concrete collaborazioni, senza le quali, ritengo, non si possano raggiungere obiettivi a lungo termine.”

Una nomina che rafforza il legame tra progettualità, accessibilità e inclusione nello sport della provincia di Latina.