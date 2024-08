Erosione costiera, Coletta: “Di Cocco e Addonisio riferiscano in consiglio

L’ex sindaco Damiano Coletta ha espresso un giudizio molto critico sull’attuale amministrazione di Latina riguardo alla gestione delle opere contro l’erosione costiera. In un comunicato, ha dichiarato: “L’archiviazione della procedura da parte della Regione è l’ennesima dimostrazione dell’incapacità di questa amministrazione di tutelare il nostro territorio. La loro negligenza ha messo a rischio 5,5 milioni di euro che avrebbero potuto salvare la nostra costa.”

Coletta ha inoltre sottolineato la gravità della situazione, affermando: “L’assoluta approssimazione con cui si gestiscono temi cruciali come l’erosione costiera è allarmante. È evidente che gli assessori Addonizio e Di Cocco non hanno saputo gestire adeguatamente le risorse a disposizione, e per questo chiediamo che vengano a riferire immediatamente in Consiglio comunale.”

L’ex sindaco ha concluso chiedendo chiarezza: “La città merita spiegazioni. Questi fondi erano stati recuperati con grande sforzo dalla mia amministrazione nel 2019, e vederli ora a rischio per mancanza di progettualità è inaccettabile. Gli assessori responsabili devono assumersi le loro responsabilità e spiegare alla cittadinanza cosa è accaduto.”