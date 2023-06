Erosione costiera, Di Cocco:”Serve l’aiuto della Regione”

Si è svolto questa mattina alla Pisana l’incontro per affrontare il problema dell’erosione costiera, un problema che da anni tormenta il litorale pontino. All’incontro hanno partecipato l’assessore alla Marina e al Turismo Gianluca Di Cocco e l’architetto Daniela Prandi, dirigente del servizio Trasporti, mobilità, piste ciclabili e marina dell’ente municipale del capoluogo. Queste parole dell’intervento di Di Cocco:

“Sull’erosione costiera siamo all’anno zero, ma finalmente qualcosa si muove. Voglio ringraziare il presidente della XII Commissione consiliare permanente della Regione Lazio, Nazzareno Neri, per averci invitato ad un’audizione importante su questo tema, come intendo ringraziare la Giunta Rocca per l’evidente cambio di marcia innestato rispetto ai dieci anni di immobilismo della passata gestione regionale”.

“Nel mio intervento – ha raccontato l’assessore al Turismo e alla Marina – ho sottolineato quattro priorità che a mio avviso necessitano di essere affrontate. La prima riguarda la realizzazione di una cabina di regia regionale che coordini tutti i progetti e gli interventi sull’erosione. La seconda priorità è quella dello svolgimento di una conferenza dei servizi regionale per il rilascio di tutti i pareri contemporaneamente. Altra priorità è la tutela non solo della costa ma anche dell’entroterra, focalizzando la problematica anche sul piano economico, visti i riflessi in settori come l’agricoltura. Ed infine i finanziamenti da erogare ed un tavolo permanente sulla lotta all’erosione”.

L’assessore Di Cocco ha poi specificato come intende procedere: “Scontiamo purtroppo ritardi legati ad una mancata programmazione, all’improvvisazione e all’assenza di visione da parte di chi ha governato la il Comune di Latina negli anni precedenti. Da neo assessore alla Marina e al Turismo mi sono già rimboccato le maniche per creare le condizioni di un lavoro sinergico con la Regione, affinché si possa finalmente programmare per tempo gli interventi sul litorale”.

“Gli imprenditori che hanno deciso di investire sul lido di Latina – ha continuato Di Cocco – hanno bisogno di risposte. Bisogna cambiare registro in termini di visione e programmazione. Il lido di Latina rappresenta una risorsa da valorizzare. Il compito di un’amministrazione regionale è risolvere queste criticità una volta per tutte”.

“Come assessore comunale – ha concluso – metterò al centro della mia azione politica la salvaguardia del territorio e delle sue ricchezze. Sono fiducioso, da oggi si può partire con una sinergia che vedrà Regione e Comune dalla parte degli imprenditori, dei turisti e soprattutto dei cittadini”.