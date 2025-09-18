Escalation criminale a Latina, Celentano: “È il momento dell’unità”

Latina continua a vivere notti di paura. In viale Nervi, due auto sono state incendiate e un ordigno artigianale ha distrutto l’ingresso di una palazzina popolare. Nessun ferito, ma la tensione resta altissima. Il sindaco Matilde Celentano parla di un episodio gravissimo: “Il nuovo ordigno esploso all’ingresso degli alloggi popolari di viale Nervi, preceduto dagli incendi che hanno colpito le auto di due residenti, rappresenta un fatto gravissimo e inaccettabile. Si tratta del quarto episodio in poco più di una settimana: un’escalation preoccupante che colpisce il cuore della nostra comunità”.

Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, mentre Palazzo comunale chiede l’intervento delle istituzioni nazionali e regionali. Celentano conferma: “Sono in costante contatto con le forze dell’ordine, che hanno già intensificato i controlli sul territorio e stanno conducendo indagini approfondite per risalire ai responsabili. Ho personalmente scritto al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per chiedere un intervento concreto a supporto della città di Latina, che in questo momento ha bisogno di una risposta ferma e corale”.

Sul fronte delle strutture danneggiate, il presidente di Ater ha garantito l’avvio dei lavori di ripristino. “Ho inoltre parlato con il presidente di Ater Latina, che mi ha confermato l’avvio dei lavori di ripristino delle strutture danneggiate nella palazzina di via Guido Rossa”, aggiunge il sindaco, che annuncia anche incontri con i residenti dei quartieri colpiti insieme a maggioranza e opposizione. “Davanti a simili atti criminali, non ci possono essere divisioni: è il momento dell’unità, della responsabilità e della fermezza”.