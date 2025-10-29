Escavatore rubato a Velletri, ritrovato in un bosco ad Aprilia

Un escavatore del valore di circa 50 mila euro, rubato nella notte tra il 21 e il 22 ottobre in un cantiere stradale di Velletri, è stato ritrovato dagli agenti della Polizia Stradale di Aprilia in un’area boschiva della zona.

Il ritrovamento è avvenuto al termine di una mirata attività investigativa avviata subito dopo la denuncia del furto. Durante i controlli, gli agenti hanno ispezionato un’azienda agricola disabitata nelle campagne di Aprilia, dove hanno individuato il mezzo d’opera ben nascosto tra gli alberi e la fitta vegetazione.

Si trattava di un escavatore cingolato, regolarmente segnalato come provento di furto, rinvenuto in buone condizioni. Il mezzo è stato sequestrato e verrà restituito al legittimo proprietario. Sono tuttora in corso le indagini per risalire agli autori del furto e chiarire le modalità con cui il veicolo sia stato trasportato e occultato nell’area boschiva.