Esce di casa nonostante il divieto, denunciato 55enne di Pontinia

È stato denunciato dai Carabinieri un uomo di 55 anni, residente a Pontinia e già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a circolare per le vie del paese nonostante fosse sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento ai servizi sociali con l’obbligo di permanenza nella propria abitazione durante le ore notturne.

L’episodio è avvenuto nel corso della notte appena trascorsa, quando i militari della Stazione di Latina, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato il 55enne aggirarsi a piedi con atteggiamento sospetto. Gli accertamenti successivi hanno permesso di appurare che l’uomo si trovava fuori casa in violazione delle prescrizioni impostegli, senza fornire alcuna motivazione valida.

Per tale condotta, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.