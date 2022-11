Esce e si perde durante la notte, paura per un 87enne a Sermoneta Scalo

Era uscito di casa nella tarda serata di ieri, poi lo stato confusionale e la brutta avventura per un anziano 87enne a Sermoneta Scalo. L’anziano, di Latina Scalo, si è perso e non è riuscito più a ritrovare la via di casa girovagando per quasi tutta la notte.

Dopo la segnalazione ai Vigili del Fuoco, sono iniziate subito le ricerche che hanno visto impegnati i pompieri quasi tutta la notte. Solamente alle 6.30 di questa mattina il ritrovamento da parte del personale di Vigili del Fuoco che lo hanno soccorso e consegnato al personale del 118 per le cure del caso. Sul posto intervenuti anche i carabinieri.