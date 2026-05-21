Esordio in Serie A per l’assistente pontino Matteo Pressato: Fiorentina-Atalanta

Latina aggiunge un nuovo pezzo di sport al suo medagliere dei traguardi: l’assistente arbitrale Matteo Pressato, già assistente CAN da inizio stagione, esordirà ufficialmente in Serie A, dove è stato designato come AA2 in Fiorentina-Atalanta.

Figlio dell’ex Presidente Sezionale Fiore Pressato, l’importante gavetta in giro per l’Italia ha portato Matteo al traguardo dell’esordio, accolto con entusiasmo da tutto il movimento sezionale. Pressato non sarà solo in Serie A, dove Latina annovera già l’assistente pontino Pietro Dei Giudici, ormai da sei anni nel massimo campionato.

Una sezione che si conferma in ampia crescita, con il successo di Matteo meritevole di ogni celebrazione, come quella social che la sua sezione gli ha riservato:

“Un traguardo prestigioso per la nostra Sezione, che torna a vivere un esordio in Serie A dopo quello di Pietro Dei Giudici nel 2020. Per Matteo questo appuntamento rappresenta il meritato riconoscimento di un percorso costruito negli anni con dedizione, sacrificio e grande passione per l’arbitraggio, valori che da sempre contraddistinguono il suo impegno associativo.”