Esperienza e successi, il Cisterna Volley si rinforza con l’arrivo di Nicola Salsi

Il Cisterna Volley si rinforza con un nome di grande esperienza e talento. Nicola Salsi, palleggiatore classe 1997, è ufficialmente un nuovo giocatore dei pontini. Con i suoi 186 centimetri, Salsi arriva dopo aver contribuito alla qualificazione della Gas Sales Bluenergy Piacenza alla prossima CEV Cup, portando con sé un ricco bagaglio fatto di successi e tanta esperienza.

Per lui, questa sarà la sesta stagione in Superlega Credem Banca, un campionato che richiede sempre più impegno e qualità. La sua carriera è ricca di traguardi, ha mosso i primi passi nel vivaio di Modena, vincendo lo Scudetto Under 20 e la Supercoppa con la prima squadra. Ha giocato in A2 con il Club Italia e Siena, e ha vinto la Coppa CEV nel 2023 con Modena. Non solo Italia: in Austria, con Hypo Tirol Innsbruck, ha conquistato campionato e Supercoppa nazionale.

L’ultima stagione a Piacenza lo ha visto chiudere la Regular Season al quinto posto, arrivando fino alla semifinale dei Playoff Scudetto. Oltre ai successi sul campo, Salsi ha rappresentato l’Italia in diverse occasioni, vincendo l’Universiade e i Giochi mondiali universitari estivi. È anche molto seguito sui social, dove gestisce un canale YouTube dedicato al volley, che conta sempre più appassionati.

“Il mio arrivo a Cisterna è stato molto rapido – racconta Salsi – nel giro di due giorni mi è stata proposta l’opportunità e ho subito accettato con entusiasmo. Sono consapevole che sarà un campionato impegnativo, ma sono convinto che, lavorando sodo e creando un buon clima di squadra, potremo fare bene. Anche se sono tra i più “anziani” del gruppo, mi sento parte di questa squadra giovane e affamata di crescere. Se riusciremo a mantenere un buon spirito di squadra, sono sicuro che ci toglieremo delle belle soddisfazioni”.

Il classe 1997 non nasconde poi la sua passione anche fuori dal campo: «Da circa due anni, condivido la mia vita di atleta anche su YouTube. È nato tutto per gioco, ma ora è diventato quasi un secondo lavoro. Mi piace il calore delle persone che mi seguono, e sapere che i miei video riescono a far sorridere o a incuriosire qualcuno è una grande motivazione. Certo, richiede impegno e sacrificio, ma mi aiuta anche a staccare la testa quando le cose in palestra non vanno come vorrei».

Il nuovo regista del Cisterna Volley traccia anche il percorso che la squadra dovrà affrontare: “L’obiettivo principale è la salvezza. È una priorità per tutte le squadre del campionato, perché in Superlega nulla è scontato e la lotta si fa sempre più dura. Dopo aver raggiunto questo traguardo, lavoreremo per ottenere il massimo risultato possibile”.