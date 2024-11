Paura nel quartiere Q4 di Latina per l’esplosione di un camper in via Clementi. Il conducente, fortunatamente, è riuscito a scendere in tempo, riportando solo lievi ferite. Le fiamme hanno coinvolto anche due auto parcheggiate vicino al mezzo, alimentando la tensione tra i residenti della zona. I soccorsi sono intervenuti rapidamente per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’esplosione sono ancora da chiarire, mentre le autorità stanno effettuando i rilievi necessari.