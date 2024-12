Esplode una bombola di gas a Pontinia: un uomo ustionato

Una violenta esplosione ha scosso nel pomeriggio odierno la zona di Via Migliara 47 SX a Pontinia, a causa della fuoriuscita di gas da una bombola situata all’interno di una depandance di un’abitazione. L’esplosione ha causato gravi ustioni a un uomo anziano, proprietario dell’immobile, che è stato prontamente soccorso e elitrasportato all’ospedale “S. Eugenio” di Roma per ricevere le cure del caso.

I Carabinieri della Stazione di Pontinia sono intervenuti sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente, che, al momento, risulta ancora in fase di accertamento. Le prime ipotesi indicano che la causa dell’esplosione possa essere dovuta alla fuoriuscita di gas dalla bombola, ma le indagini sono in corso per determinare con certezza l’origine del guasto.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i Vigili del Fuoco di Latina, che hanno verificato eventuali danni strutturali all’immobile danneggiato e alla vicina abitazione, nella quale si trovava, al momento dell’esplosione, la moglie della vittima, che fortunatamente non ha riportato ferite.