Esplosione alla PST, domani a Cisterna i funerali di Marco Mauti

Avranno luogo domani alle ore 10 nella chiesa di San Valentino a Cisterna i funerali di Marco Mauti, il 58enne che nella giornata del 4 settembre scorso ha perso la vita a seguito del tragica esplosione avvenuta all’interno della PST di via Nascosa a Latina.

L’uomo era all’interno dell’azienda dove lavorava quando, durante un collaudo andato male, è stato raggiunto da frammenti di ferro e schegge che non gli hanno lasciato scampo. Con lui c’era anche Emiliano De Santis, 40enne di Borgo Sabotino, rimasto gravemente ferito e tutt’ora ricoverato in prognosi riservata al San Camillo di Roma. Per lui sui social è stato lanciato anche un appello con lo scopo di ricercare donatori di sangue.