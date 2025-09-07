Esplosione alle case Arlecchino, nella palazzina rinvenute armi e droga

Un ordigno artigianale esploso all’alba in via Guido Rossa, a Latina, ha danneggiato il portone e l’ascensore di una palazzina, senza provocare feriti. L’intervento dei Carabinieri ha però svelato un retroscena ancora più grave.

In un locale condominiale sono state trovate tre pistole con matricola abrasa, oltre 70 cartucce e 25 grammi di cocaina già divisa in dosi. Tutto è stato sequestrato e inviato ai Ris per le analisi.

Le verifiche hanno portato anche alla denuncia di due giovani residenti: un 25enne per spaccio, trovato con hashish, contanti e materiale da confezionamento, e un 20enne per ricettazione, poiché in possesso di un ciclomotore rubato a Roma.

Restano aperte le indagini sulla matrice dell’esplosione, che sembra inserirsi in un contesto criminale più ampio.