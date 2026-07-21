Esplosione in una casa sul lungomare di Latina: una 58enne lievemente ustionata

Un forte boato, che ha fatto temere immediatamente il peggio. Questa mattina, intorno alle 8, sul lungomare di Latina, un’esplosione ha richiamato l’attenzione di residenti e bagnanti. Il tutto si è verificato nella cucina di un appartamento al primo piano di una palazzina tra Foce Verde e Capoportiere, vicino all’incrocio con via Casilina Sud. All’origine dell’esplosione ci sarebbe stata una fuga di gas innescata mentre la proprietaria dell’abitazione, una donna di 58 anni, stava accendendo un fornello per preparare la colazione.

La forza dell’esplosione ha danneggiato la finestra della cucina, ma le conseguenze per le persone presenti sono state limitate. La donna ha riportato lievi ustioni agli arti inferiori dopo essere stata raggiunta dalla vampata. Soccorsa dal personale del 118, arrivato con ambulanza e automedica, è stata medicata sul posto e ha scelto di non essere trasportata in ospedale.

Sul luogo – come riporta LazioTv – sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per verificare le condizioni dell’immobile e garantire la sicurezza dell’area, insieme agli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato impegnati negli accertamenti di competenza.