Esplosione in via Torre Vittoria: bomba carta all’alba contro una recinzione

Paura all’alba, a Latina, dove poco prima delle 6, una bomba carta, piazzata davanti un’abitazione in via Torre Vittoria, tra Santa Fecitola e Piccarello, ha fatto tremare finestre e residenti anche a chilometri di distanza.

L’ordigno, artigianale ma potente, ha danneggiato la recinzione dell’abitazione. Nessun ferito, ma per la polizia non ci sono dubbi: è un gesto intimidatorio. Il luogo scelto – una traversa senza uscita – e l’orario fanno pensare a un’azione mirata.

L’episodio ha fatto tornare alla mente l’ordigno trovato solo undici giorni fa in corso Matteotti, davanti a un’autofficina legata a un’indagine per droga del 2019. In quel caso la bomba non era esplosa. Stavolta sì.

Il messaggio, qualunque fosse il destinatario, è arrivato forte e chiaro.