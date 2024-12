Esplosione nella villetta, migliorano le condizioni dell’ex consigliere Raffa

Vanno man mano migliorando le condizioni di Giovanni Raffa, l’unico sopravvissuto alla tragica esplosione avvenuta lunedì scorso in una villetta in via Apollo a Campo di Carne. Il 79enne è stato ritrovato all’esterna dell’abitazione, sotto ad alcune macerie, e come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, è molto probabile che stesse uscendo o rientrando dall’abitazione quando l’onda d’urto lo ha travolto.

Quel tragico lunedì sera era stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Città di Aprilia poi durante la notte era stato trasferito al San Camillo di Roma, dove si trova tutt’ora ricoverato. Ha riportato varie ferite, un tramutato toracico e una costola rotta, ma le sue condizioni sembrano migliorare di giorno in giorno.

Intanto la Procura ha aperto un inchiesta sul caso mentre si attendono gli esami dell’autopsia sui corpi delle tre vittime. Gli investigatori inoltre hanno effettuato un nuovo sopralluogo nella villa. Il bombolone di gas, collocato all’esterno dell’abitazione, è rimasto intatto quindi l’ipotesi più probabile è che la fuga di gas era all’interno. Da giorni la famiglia ne sentiva l’odore nell’aria.