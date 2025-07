Essenza, domani l’autopsia di Mara Severin

Domani verrà eseguita l’autopsia sulla salma di Mara Severin dal medico legale Alessandro Mariani. Poi alla compianta 31enne sommelier di Sabaudia, deceduta lunedì sera all’ospedale Fiorini in seguito alle gravi ferite riportate dopo il crollo del solaio del Ristorante Essenza di Terracina, verrà rivolto l’estremo saluto da parte dei familiari, colleghi e dagli amici che non riescono a credere alla sua scomparsa.

La Procura di Latina ha posto sotto sequestro il locale, aperto un’indagine per omicidio colposo e lesioni gravissime affidando l’incarico al pubblico ministero Giuseppe Miliano ed è in procinto di nominare un perito per risalire alle cause che hanno portato al cedimento strutturale del ristorante stellato.