Estate 2025 a Latina, vertice in Comune sulla gestione del lungomare

Si è svolto questa mattina, nella sala De Pasquale del Comune di Latina, un incontro operativo per definire il quadro normativo e organizzativo della stagione estiva 2025 sul lungomare. Presenti rappresentanti istituzionali e delle forze dell’ordine, tra cui l’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco, l’assessore alle Attività produttive Antonio Cosentino, la Polizia Locale, la Questura, la Capitaneria di Porto e la polizia giudiziaria.

Tra i temi principali affrontati: la verifica delle autorizzazioni per le attività lungo il litorale, il contrasto al commercio ambulante e ai parcheggi abusivi, nonché il rispetto delle norme sul noleggio di sdraio e ombrelloni, con particolare attenzione al divieto di pre-posizionamento non autorizzato. Si punterà a un’intensificazione dei controlli per tutelare le attività regolari.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla sicurezza in mare: tutte le strutture balneari saranno tenute a garantire un servizio di salvamento conforme all’ordinanza balneare vigente, elemento ritenuto essenziale per la tutela dei bagnanti.

La questura ha poi richiamato l’attenzione sulle normative relative agli spettacoli dal vivo e alla somministrazione di alimenti e bevande nei locali, sottolineando la necessità del rispetto dei titoli autorizzativi per evitare sospensioni delle licenze in caso di gravi violazioni.

“La stagione estiva è stata pianificata nei minimi dettagli da mesi, anche per garantire l’organizzazione di parcheggi autorizzati e un’adeguata distinzione tra chioschi e stabilimenti balneari, ciascuno con obblighi ben precisi. Vogliamo che l’estate 2025 a Latina sia sinonimo di sicurezza, legalità e accoglienza – hanno concluso Di Cocco e Cosentino – L’impegno congiunto delle istituzioni, delle forze dell’ordine e degli operatori è la chiave per raggiungere questo obiettivo. L’amministrazione comunale resta a disposizione per chiarire ogni dubbio di chi sta per inaugurare la stagione estiva sul lungomare, per offrire un’estate all’insegna della tranquillità e del buon vivere. La sinergia tra le istituzioni e gli operatori del settore è essenziale per prevenire problemi e garantire la migliore esperienza possibile a coloro che scelgono di restare a Latina e a coloro che vengono a trascorrere le vacanze da noi per il periodo estivo”.