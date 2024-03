Estate a Fondi, aperto il bando per le proposte

È stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Fondi un avviso pubblico per la proposta di manifestazioni ed eventi da inserire nel calendario degli appuntamenti estivi con la possibilità da parte dei proponenti di aggiudicarsi un contributo economico, l’utilizzo delle strutture comunali nonché la promozione mediatica sui canali istituzionali.

I vari eventi, organizzati da associazioni, comitati, cooperative sociali e fondazioni, dovranno svolgersi tra il 15 giugno e il 30 settembre 2024.

Le manifestazioni dovranno essere finalizzate alla valorizzazione degli aspetti culturali e turistici, alla promozione dell’immagine cittadina e all’incremento turistico.

Le domande dovranno essere inviate via pec, all’indirizzo comune.fondi@pecaziendale.it, entro e non oltre il 15 aprile 2024. Si consiglia a tutti i proponenti di leggere attentamente e integralmente l’avviso pubblicato oggi sull’Albo Pretorio al seguente link https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=9857822&DOCORE_versione=1&FNSTR=QESUIX_HZLGUGH_2024_-_RXTIPG_GCINNDBE.MBM&DB_NAME=n1015099&ContestoChk=ME

Una volta chiuso il bando, sarà pubblicata una graduatoria in base alla quale i richiedenti potranno aggiudicarsi un contributo equivalente ad un importo non superiore al 50% del costo rendicontato del progetto e, comunque, non superiore a 4mila euro.

Si ricorda a tutti coloro che hanno già richiesto il patrocinio per eventi compresi nell’arco temporale indicato che è necessario presentare una nuova domanda secondo i tempi e le modalità indicate nel bando. Obbligatoria l’iscrizione all’Albo delle associazioni comunali.

«Anche quest’anno – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale – in un’ottica di trasparenza e allo scopo di includere il maggior numero di realtà territoriali possibili, abbiamo deciso di pubblicare un avviso che ci consentisse, non solo di includere il maggior numero di associazioni, ma anche di programmare con maggiore anticipo l’estate fondana e di consentire un ordinato utilizzo delle strutture pubbliche». «L’auspicio – aggiunge il presidente della commissione competente Cristian Peppe – è che, come negli anni addietro, possano pervenire tante proposte così da arricchire il programma proposto e organizzato dal Comune di Fondi a beneficio del turismo, dell’indotto artistico e culturale e, in generale, delle attività produttive del centro storico e del litorale».