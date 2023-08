Estate e movida, potenziati i controlli delle forze dell’ordine

Prosegue l’intensa attività di controllo del territorio in provincia di Latina, da parte della polizia di stato, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, in particolare in questo periodo di maggiore affluenza turistica. Controlli che hanno riguardato in particolare le città di Formia e Gaeta. Riguardo il primo comune sono state identificate 109 persone, tra cui 22 con precedenti di polizia e 12 extracomunitari; ed esaminati 50 veicoli. Nell’altro l’attività ha interessato il lungomare e il centro cittadino. Ispezionati gli esercizi commerciali, i soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica ed i veicoli. In totale sono state identificate 178 persone, 44 delle quali con precedenti di polizia, verifiche su 100 veicoli, elevate numerose contravvenzioni al codice della strada. Attività di controllo del territorio che proseguirà nel corso di tutta la stagione estiva, con l’impiego costante dei reparti territoriali e con il supporto degli equipaggi del reparto prevenzione Crimine di Roma.