Estate rovente, parte il piano anti-caldo 2025: allerta attiva anche a Latina

Con qualche settimana d’anticipo rispetto al passato, ha preso il via il Piano Operativo della Regione Lazio per la Prevenzione degli effetti delle ondate di calore 2025, attivo da ieri e in vigore almeno fino al 20 settembre, con possibilità di proroga. L’obiettivo: ridurre i rischi per la salute legati alle alte temperature, soprattutto tra gli anziani e i soggetti fragili.

Il sistema di allerta HHWWS (Heat Health Watch Warning Systems) è stato attivato in sei città del Lazio: tra queste anche Latina, insieme a Roma, Viterbo, Frosinone, Rieti e Civitavecchia. Ogni giorno verranno pubblicati bollettini con i livelli di rischio (da 1 a 3), utili a guidare le misure di prevenzione.

Sul fronte sanitario, sono previsti il rafforzamento dell’assistenza nei Pronto Soccorso, l’attivazione delle UCA (Unità di Continuità Assistenziale) e l’uso del numero 116/117 per gestire i casi legati al caldo. I Medici di Medicina Generale potranno aderire volontariamente al piano entro il 3 luglio, avviando – previo consenso – la sorveglianza attiva sui pazienti più a rischio.

Attenzione anche ai luoghi di lavoro: i Servizi PreSal, in coordinamento con le parti sociali, vigileranno sul rispetto delle condizioni di sicurezza durante le giornate più critiche.

Il piano include infine una campagna informativa attraverso il sito Salute Lazio e il numero 1500, per fornire consigli pratici e aggiornamenti in tempo reale a tutta la popolazione.