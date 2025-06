Estate Setina 2025, musica e tradizione fino a fine settembre

È iniziato ieri il periodo che vedrà protagonista musica, cultura e tradizione in quel di Sezze, per un’estate all’insegna della cultura con “Estate Setina 2025”, un ricco cartellone di eventi in programma dal 14 giugno al 27 settembre. Concerti, spettacoli, mostre e degustazioni animeranno il centro storico e le periferie, grazie a un’organizzazione curata dal comune con l’assessorato alla cultura e il coinvolgimento attivo delle associazioni locali.

L’iniziativa, voluta dal sindaco Lidano Lucidi e dall’assessore Michela Capuccilli, nasce con l’obiettivo di creare occasioni di incontro per cittadini e visitatori, promuovendo le tradizioni del territorio locale, proponendo e valorizzando quelle che sono i veri must della cultura setina.

Gli eventi saranno a ingresso gratuito e il calendario sarà consultabile sul sito del Comune di Sezze e sulle relative pagine social.