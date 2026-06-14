Estate Setina 2026, a Sezze oltre 40 eventi tra musica e tradizioni

Musica, arte, cultura, enogastronomia e valorizzazione del territorio. Torna anche per l’estate 2026 l’“Estate Setina”, il ricco cartellone di iniziative promosso dal Comune di Sezze che animerà la città da giugno a settembre con oltre 40 appuntamenti diffusi tra centro storico, quartieri e luoghi simbolo del territorio.

Un programma tra i più corposi degli ultimi anni, pensato per coinvolgere tutte le fasce d’età e mettere in rete associazioni, operatori culturali, volontariato e attività economiche locali, con l’obiettivo di rafforzare l’identità del territorio e attrarre visitatori.

Un calendario diffuso sul territorio

L’edizione 2026 conferma la formula dell’estate “diffusa”, con eventi distribuiti in diversi punti della città. Un intreccio di spettacolo e tradizione, promozione turistica e partecipazione sociale che punta a rendere Sezze un centro vivo per tutta la stagione estiva.

Tra gli appuntamenti già annunciati figurano “L’Appia si racconta, il fiume si vive” il 21 giugno, con un’escursione in canoa lungo il fiume Linea, e la tradizionale Notte Bianca del 29 agosto, che trasformerà ancora una volta il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto.

L’obiettivo: una comunità partecipata

L’amministrazione comunale punta a costruire un’estate partecipata e condivisa, capace di valorizzare le eccellenze culturali, storiche e paesaggistiche di Sezze. Il calendario sarà inoltre aggiornato nei prossimi mesi con nuovi eventi che andranno ad arricchire ulteriormente l’offerta.

Capuccilli: “Un lavoro di squadra per valorizzare la città”

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il vicesindaco e assessore alla Cultura Michela Capuccilli, che ha evidenziato l’impegno degli uffici comunali e la collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio.

“L’Estate Setina rappresenta il risultato di un lavoro lungo e complesso che coinvolge numerosi settori dell’amministrazione comunale. Organizzare oltre quaranta eventi richiede impegno, coordinamento e grande attenzione ai dettagli. Grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni e operatori del territorio siamo riusciti a costruire un programma capace di valorizzare la nostra città sotto molteplici aspetti”, ha dichiarato.

Un’estate per vivere Sezze

L’invito dell’amministrazione è quello di partecipare numerosi agli appuntamenti in programma, per trasformare l’estate 2026 in un’occasione di incontro, crescita culturale e valorizzazione della comunità setina.