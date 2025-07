Estate sicura a Ponza e Ventotene: controlli su droga, lavoro nero e mare

Estate di controlli a tappeto a Ponza e Ventotene, dove la Guardia di Finanza ha intensificato le verifiche per tutelare residenti e turisti. I militari delle Tenenze locali, del Gruppo di Formia e della Sezione Navale di Gaeta hanno lavorato insieme tra terra e mare per garantire sicurezza e rispetto delle regole in queste settimane di alta stagione.

I controlli antidroga si sono concentrati nelle zone più frequentate e nei porti, ma anche all’imbarco di Formia grazie alle unità cinofile: dieci persone sono state identificate, quattro segnalate alle Prefetture di Napoli, Caserta e Latina per uso personale di hashish e cocaina, sequestrate subito dopo.

Parallelamente, le Fiamme Gialle hanno controllato alberghi, ristoranti e attività di noleggio, scoprendo sei lavoratori in nero tra un cantiere edile e due ristoranti. Sul fronte mare, la componente aeronavale ha verificato 91 imbarcazioni, identificando 338 persone (di cui 33 già note alle forze dell’ordine) e riscontrando irregolarità sulle norme di navigazione e sul lavoro a bordo.

Le attività confermano l’impegno costante della Guardia di Finanza e della Prefettura di Latina per difendere legalità e sicurezza nelle isole pontine, proteggendo cittadini e giovani in un’estate ad alta vocazione turistica.