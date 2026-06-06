Estate sicura, controlli della Polizia nei locali di Formia

Giro di vite della Polizia nei locali pubblici e negli esercizi commerciali di Formia. Nell’ambito delle attività strategiche disposte dal Questore di Latina, gli agenti del Commissariato locale hanno dato il via a una serie di capillari controlli amministrativi sul territorio, con l’obiettivo prioritario di tutelare la sicurezza urbana, l’ordine pubblico e il rispetto delle normative vigenti.

Durante le ispezioni, i poliziotti hanno identificato decine di avventori e verificato minuziosamente la regolarità della documentazione amministrativa, delle autorizzazioni e del rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, riscontrando una condotta impeccabile da parte dei gestori. L’accertamento ha riguardato anche l’eventuale presenza di persone con precedenti di polizia, ma l’esito degli accertamenti non ha evidenziato criticità.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di prevenzione mirato a tutelare la sicurezza urbana e l’ordine pubblico, specialmente in vista dell’imminente stagione estiva. Con il prossimo e massiccio afflusso di turisti che si riverserà sul litorale del Sud Pontino, la Polizia di Stato ha voluto dare un segnale chiaro di presenza sul territorio.