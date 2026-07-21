“Estate Tranquilla”, sigilli del Nas in un circolo ricreativo di Pontinia

Scatta lo stop alle attività per un circolo ricreativo sportivo dilettantistico a Pontinia. Il provvedimento è giunto a margine dei controlli condotti dai Carabinieri del NAS di Latina nell’ambito della campagna nazionale “Estate Tranquilla”, focalizzata sulla sicurezza dei luoghi di aggregazione all’aperto e delle strutture ricettive durante la stagione estiva.

Durante l’ispezione all’interno del complesso, i militari dell’Arma hanno riscontrato gravissime carenze sul fronte autorizzativo e di sicurezza. In particolare, è emerso che l’area veniva utilizzata abusivamente sia per la somministrazione di cibi e bevande, sia per la balneazione all’interno di un laghetto presente nella struttura.

L’uso del bacino d’acqua da parte dei frequentatori avveniva in totale assenza delle misure di tutela fondamentali. Gli agenti hanno infatti accertato la mancanza del servizio di assistenza ai bagnanti, l’assenza di cartellonistica di emergenza o regolamenti d’uso e la mancata presentazione di analisi recenti sulla salubrità e balneabilità delle acque. Parallelamente, il servizio di ristoro operava tramite un chiosco bar sprovvisto di notifiche sanitarie e dei titoli autorizzativi necessari.

A seguito della segnalazione inviata dal NAS, il Responsabile del Servizio SUAP del Comune di Pontinia ha disposto la cessazione immediata di tutte le attività dell’associazione. La misura ha comportato la chiusura dei locali dedicati alla cucina e al chiosco bar, unitamente al divieto assoluto di accesso del pubblico al laghetto. Dalla Questura e dal Comando provinciale confermano che i controlli a tutela della salute pubblica proseguiranno per tutto il periodo estivo nell’intero territorio pontino.