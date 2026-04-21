Estorce un debito di droga per 500 euro, arrestato un 28enne a Fondi

Un presunto debito legato alla droga e la richiesta di denaro con minacce: così è scattato l’arresto di un 28enne a Fondi.
Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Fondi, insieme all’Aliquota Operativa della Compagnia di Terracina, hanno arrestato in flagranza un uomo del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di estorsione aggravata.
Secondo quanto ricostruito, l’indagato si sarebbe presentato in un’attività commerciale della vittima, dopo un contatto telefonico, pretendendo la consegna di 500 euro in contanti. La somma sarebbe stata richiesta come saldo di un presunto debito contratto dal figlio dell’esercente per pregresse forniture di droga destinate all’uso personale.
Determinante l’intervento immediato dei militari, che hanno bloccato il 28enne subito dopo la consegna del denaro. Durante la perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso dei 500 euro appena ricevuti, poi sequestrati.
Le successive verifiche estese all’abitazione dell’indagato hanno permesso di rinvenire e sequestrare ulteriore denaro contante, per un totale di 1.100 euro, oltre a uno smartphone.
Al termine delle formalità, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.