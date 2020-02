Estorsioni e agguati, Sergio Gangemi condannato a 9 anni

E’ stato condannato a 9 anni di reclusione Sergio Gangemi, che insieme ad altri imputati (per i quali si procede separatamente), avrebbe tormentato due imprenditori di Aprilia e Pomezia.

Il pubblico ministero aveva chiesto 14 anni di reclusione per i reati di estorsione ed usura con l’aggravante del metodo mafioso, ma anche per aver predisposto attentati con ordigni da guerra. L’imputato è stato invece assolto per l’usura e condannato per il resto.

Il gruppo fu arrestato il 18 maggio 2018, al termine delle indagini avviate dalla Direzione distrettuale antimafia proprio dopo l’esplosione di colpi d’arma da fuoco davanti la casa di una delle vittime, a Pomezia, il 31 luglio 2016.

Gangemi aveva chiesto di stralciare la sua posizione, di essere cioè giudicato prima degli altri imputati, rinunciando ad ascoltare i testimoni della difesa, dopo aver risarcito una delle vittime. I Comuni di Aprilia e Pomezia, che pure si sono costituiti parti civili, hanno invece rinunciato al risarcimento in questa sede.

Anche il pubblico ministero ha rinunciato alla sua lista testi, per una sorta di accordo. Quasi un abbreviato all’interno del procedimento ordinario, che non prevede però la riduzione di un terzo dell’eventuale condanna.

La difesa lo ha proposto per chiedere ed effettivamente ottenere le attenuanti generiche, quindi comunque una piccola riduzione della pena. Il pubblico ministero, che ha discusso ieri, 28 novembre, ha chiesto al termine della sua requisitoria, 14 anni per l’imputato.

Intanto al tribunale di Latina è in corso un altro processo a carico di Sergio Gangemi e di Vittorio Gavini, sempre per usura. I tassi usurai sarebbero arrivati, secondo il consulente sentito ieri in aula, anche al 465%. La sentenza in questo caso è prevista per il 19 marzo 2020.

