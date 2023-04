Europa Verde Terracina, il candidato sindaco Subiaco incontra i cittadini

Prosegue la campagna elettorale di Europa Verde Terracina con il candidato sindaco Gabriele Subiaco, si è svolto in Piazza Garibaldi l’incontro con la cittadinanza al fine di presentare quelli che saranno i punti chiave del suo percorso politico.

Cittadini che hanno potuto ascoltare le parole del candidato sindaco della lista Europa Verde Terracina, Gabriele Subiaco, sugli elementi fondamentali di indirizzo del programma elettorale e del progetto di governo della città, al di là dei dettagli sul singolo tema di programma:

dare centralità alla politica che deve occuparsi dei cittadini ed in particolare dei giovani creando delle prospettive di lavoro e quindi di futuro affinchè rimangano nella nostra città, possano lavorare e farsi una vita dignitosa qui; valorizzare le ricchezze e le risorse del territorio, del patrimonio storico ed archeologico, dei beni demaniali, a partire dal mare e dalle spiagge, dei terreni agricoli non utilizzati, per farli diventare opportunità di lavoro e di crescita economica con un turismo sostenibile e di qualità ed una agricoltura ed una pesca basate sul rispetto dell’ambiente e delle generazioni future; migliorare la qualità dei servizi a partire dai servizi sanitari, quelli sociali, le scuole, lo sport, la mobilità, la cura del verde pubblico, il decoro urbano e la sicurezza e l’immagine della città, prestando sempre grande attenzione ai più deboli, alle persone svantaggiate, ai più fragili e alle periferie; rendere l’amministrazione della città “una casa di vetro” perseguendo la Trasparenza nelle decisioni ed il rispetto delle Regole, a tutela dell’immagine delle Istituzioni e quindi dei cittadini; coinvolgere i cittadini nel Governo della città facendo partecipare i cittadini alle scelte, promuovendo i Comitati di Quartiere e le forme di partecipazione attiva come il Bilancio sociale ed il Bilancio partecipato; combattere il malaffare, le infiltrazioni mafiose, gli ecoreati, il riciclaggio di denaro nelle attività commerciali, il traffico di droga, la speculazione edilizia e l’abusivismo attraverso tavoli congiunti sempre aperti con le forze dell’ordine e la Prefettura ed il potenziamento delle funzioni di Anticorruzione, dando un segnale molto chiaro e non ambiguo sul fronte della Legalità da parte dell’Istituzione comunale; porre grande attenzione al Bilancio e alle casse comunali perché sono soldi dei cittadini e vanno gestiti con oculatezza e senso di responsabilità per garantire tranquillità e continuità nella gestione operativa dell’Ente. Inoltre hanno avuto l’opportunità di ascoltare dal vivo il Sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione che ha infiammato la platea raccontando la sua storia. Il Sindaco, che sta diventando un modello nazionale di buona e oculata amministrazione, fu eletto per la prima volta a 28 anni nel 2015 ma il suo primo mandato termina dopo soli 13 mesi, poi ci riprova nel 2017 e per una manciata di voti perde al ballottaggio, e subisce diversi attacchi e minacce, fino ad essere messo sotto scorta leggera con pattugliamenti sotto l’abitazione, ma poi finalmente nel 2019 Josi Gerardo Della Ragione ci riprova ancora e stravince con oltre il 62% dei consensi e da allora, con la sua ottima squadra, è solidamente alla guida della città, che negli ultimi anni sta cambiando radicalmente faccia grazie prima di tutto al risanamento finanziario, ottenuto con una decisa campagna di contrasto alla evasione ed elusione, e alle molteplici iniziative di valorizzazione e cura dei beni culturali, storici, archeologici e delle spiagge con il contributo di tutti i cittadini. Il Coordinatore della rete Comuni #Free Danilo Cascone ha poi voluto confermare l’appoggio non solo elettorale ma anche di supporto tecnico, alla lista di Europa Verde e al Candidato Sindaco Gabriele Subiaco, alla luce delle diverse interazioni già in corso da tempo, e ha ribadito che Terracina, grazie al programma elettorale della lista di Europa Verde Terracina sviluppato e articolato seguendo le linee guida della rete Comuni #Free, diventerebbe il primo Comune del Lazio della Rete Comuni #Free, iniziando così un cammino virtuoso verso la rinascita. L’apertura del Point elettorale, presso la Domus Gotica di Piazza Cancelli, in pieno Centro Storico di Terracina, inaugurato Domenica 23 aprile scorso, ha rappresentato poi un altro passo avanti importante per la campagna elettorale e sono già programmati incontri con i Comitati di Quartiere, primo fra tutti il Comitato Arene previsto per domenica prossima alle ore 17. Il Candidato Sindaco della Lista di Europa Verde Terracina Gabriele Subiaco è sempre disponibile al numero 3355205828, per telefono e whatsapp o attraverso i canali facebook, instagram, twitter di Europa Verde Terracina, per rispondere alle richieste e alle proposte di incontro con cittadini, associazioni, comitati, richieste e proposte che stanno già arrivando e che onoreremo al meglio delle nostre possibilità.