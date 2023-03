Europa Verde Terracina, inaugurato il comitato elettorale

https://www.latinacorriere.it/europa-verde-terracina-linaugurazione-del-comitato-elettorale/

Si è svolta, presso la Sala della Scuderia in Via Posterula, l’inaugurazione del Comitato Elettorale di Europa Verde Terracina.

Presenti un centinaio di persone, iscritti e simpatizzanti di Europa Verde Terracina e cittadini interessati.

Vi è stato poi un bellissimo e lungo intervento da parte del Sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione che ha voluto generosamente dedicare a Terracina in questa occasione tempo ed energie, rispondendo a molte domande della platea e raccontando l’esperienza straordinaria del Comune di Bacoli e della rete dei Comuni Free del litorale campano, con particolare riferimento all’uscita dal dissesto, alla lotta al clientelismo, al voto di scambio e alla corruzione e ad un intenso lavoro di valorizzazione del territorio anche grazie al lavoro dei percettori di reddito di cittadinanza e ai fondi PNNR per i Comuni che sono essenziali per risolvere i tanti problemi che oggi le città hanno.

Altrettanto interessante è stato l’intervento dell’Assessore al Patrimonio e Lavori Pubblici del Municipio X di Roma (Ostia), Guglielmo Calcerano, co-portavoce di Europa Verde Roma, che ha raccontato alcuni esempi di buona amministrazione con particolare riferimento alla prevenzione della corruzione negli appalti attraverso l’apposita stipula di Patti di Legalità, alla tutela e valorizzazione del patrimonio arboreo e alle misure per contrastare la diffusione di parassiti e funghi che stanno distruggendo le pinete marine, e alla gestione del litorale con il ripristino della legalità e un ordinato sviluppo turistico costiero.

Gabriele Subiaco, co-portavoce di Europa Verde Terracina, già candidato sindaco nelle Amministrative 2020, il quale, in questi anni, e nonostante la mancata elezione in Consiglio, non ha mai smesso di occuparsi con coraggio, competenza, tenacia e passione dei problemi della città e del suo territorio, ha invece passato in rassegna le principali azioni di opposizione concreta svolte in questi tre anni di vita del partito.

Il progetto di governo della Città “Free Terracina” verrà presentato durante la campagna elettorale e servirà per agganciare Terracina alla rete virtuosa dei Comuni Free coordinata dal Sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.

Il commento di Gabriele Subiaco, co-portavoce di Europa Verde Terracina e Consigliere Nazionale di Europa Verde.

“Ringrazio tutto il Comitato Elettorale di Europa Verde Terracina, già attivo da alcune settimane, per le prossime Amministrative di maggio e in generale tutto il Comitato Europa Verde Terracina “Alex Langer”, uno dei Comitati più attivi e con più iscritti nel Lazio, per aver organizzato un evento così riuscito.

Ringrazio Guglielmo Calcerano e il sindaco Josi Gerardo Della Ragione per aver partecipato e supportato generosamente questo evento e voglio ribadire innanzitutto che per noi, che abbiamo ben chiari i problemi di questa città e che abbiamo praticato per anni con coraggio e costanza una vera e dura opposizione, e che ora ci accingiamo a finalizzare un vero programma di governo denominato “Free Terracina”, la credibilità delle persone che fanno e faranno parte della lista e di una eventuale futura coalizione è fondamentale e questo per noi vuol dire: conoscenza dei problemi della città, reale impegno associativo e politico praticato negli anni mettendoci la faccia, esperienza, competenza, passione e professionalità dimostrate, capacità progettuale, abitudine ad affrontare problemi amministrativi complessi, qualità che debbono sostanziare e testimoniare la reale possibilità di realizzare, una volta entrati in Consiglio Comunale, la visione di Città che proponiamo.

Come ci insegna il Sindaco di Bacoli, non vogliamo essere portatori di bei valori astratti, ma di valori che non sono solo affermati ma soprattutto praticati nella realtà, vissuti con esperienze concrete di partecipazione e condivisione attiva nel sociale, nelle scuole, per l’ambiente, per i più deboli, per gli animali, a sostegno della Comunità.

Noi, come avemmo modo di dire pubblicamente già in occasione delle amministrative 2020, crediamo in progetti politici seri, come quello che stiamo portando avanti, che sappiamo richiedono anni. Siamo quindi fortemente critici verso la solita modalità opportunistica di cercare frettolosamente una coalizione ad un mese dalla presentazione delle liste quando i tempi ormai sono davvero molto stretti per un serio programma di lavoro o per passaggi programmatici o di selezione condivisa della candidatura a sindaco“.