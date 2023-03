Europa Verde Terracina, l’inaugurazione del comitato elettorale

A seguito del recente decreto ministeriale che fissa le elezioni amministrative al 14-15 maggio, venerdì 3 marzo, alle ore 17.30, presso la Sala della Scuderia in via Posterula 37 a Terracina, verrà inaugurata la costituzione del comitato elettorale di Europa Verde Terracina.

Obiettivo dell’evento, dedicato principalmente a iscritti e simpatizzanti di Europa Verde Terracina ma aperto al pubblico, è quello di raccogliere nuove adesioni e dare un contributo per porre sul tavolo temi concreti e rendere più vivace il confronto politico nella nostra città.

Nel corso dell’evento ci sarà un intervento di Gabriele Subiaco, Co-portavoce di Europa Verde Terracina sui principali temi di rilevanza per la città di Terracina e sarà presentata anche la nuova co-portavoce di Europa Verde Terracina, Patrizia Pagliaroli, attualmente già co-portavoce provinciale di Europa Verde, che in questi mesi ha supportato le campagne nazionali e regionali del partito.

Questo il commento di Gabriele Subiaco, co-portavoce di Europa Verde Terracina:

“Ringraziamo la nostra ex co-portavoce Maria Catia Mosa per il suo contributo sempre fattivo dato al partito in questi anni e ci congratuliamo con Patrizia Pagliaroli per il suo nuovo incarico locale e provinciale, augurandole buon lavoro. Siamo orgogliosi di avere con noi il Sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione con il quale stiamo costruendo anche a Terracina un nodo della rete dei comuni Free per una Amministrazione sempre più vicina ai bisogni dei cittadini e Guglielmo Calcerano, co-portavoce di Europa Verde Roma e Assessore al Patrimonio e ai Lavori Pubblici in un Municipio costiero come quello di Ostia, da anni al centro di importanti problematiche legate al demanio pubblico marittimo, e per il quale, in questi anni, Guglielmo è stato sempre in prima linea per la difesa dell’ambiente, dei beni comuni e per la legalità”.

“Il comitato elettorale è già attivo per selezionare la migliore lista di candidati, finalizzare il programma elettorale e i suoi criteri di attuazione, mobilitare quanto più possibile i cittadini cercando di riportare a votare anche coloro che, in questi anni, hanno perso fiducia nella politica. Riteniamo che la nostra azione di opposizione seria, argomentata, coerente, costante e costruttiva in questi anni sia stata apprezzata da molti cittadini che però faticano ancora ad individuare una via concreta di cambiamento per questa città che non può certo prescindere dalla continua ricerca di una aggregazione più ampia di forze politiche e civiche che condividono valori, temi di programma, modalità di attuazione e criteri di scelta del candidato sindaco”.