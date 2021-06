Europarlamentari pontini, Procaccini su migranti: “Fassino, manifesto sostituzione etnica”

L’europarlamentare di Fratelli d’Italia-ECR Nicola Procaccini, coordinatore per i Conservatori in seno alle Commissione Affari interni del Parlamento europeo, commenta l’intervento del deputato del Partito democratico in occasione della conferenza sull’immigrazione: “Sono basito da quanto ho appena ascoltato dal rappresentante del Partito Democratico in occasione della Conferenza interparlamentare sulla migrazione e l’asilo, organizzata a Bruxelles. Le parole di Fassino dimostrano come la sinistra italiana rappresenti l’estremismo immigrazionista nel quadro sia europeo sia internazionale.”

Che prosegue: “Secondo Fassino, l’Europa deve accogliere più immigrati possibili per sopperire al deficit di natalità. Lo vada a spiegare ai suoi compagni socialisti al governo in Danimarca, a cui si deve la paternità di una legge per vietare l’ingresso persino ai migranti che fuggono da guerre e persecuzioni. O alla vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, la quale, soltanto pochi giorni fa, ha invitato i migranti diretti verso il suo Paese a non osare mettersi in marcia, “perché sarebbero stati respinti”.

Come intervento conclusivo nella sua nota ci lascia con delle riflessioni: “Insomma, ancora una volta la sinistra italiana si conferma in prima linea nel tentativo di trasformare l’Italia nel campo profughi d’Europa. Immagino che la loro teoria politica sia: siccome gli italiani non votano più per la sinistra, sostituiamoli. A me questa sembra una follia. Evidentemente condivisa anche dal Movimento 5 Stelle, con i quali è in piedi questa stravagante alleanza politica”.