Europee, Calandrini:”Un risultato straordinario per la provincia di Latina”

“Non solo a livello nazionale, anche in provincia di Latina Fratelli d’Italia si conferma essere il partito più votato. Nel nostro territorio, peraltro, il dato percentuale è doppiamente soddisfacente perché fa registrare una crescita significativa rispetto al 33.9% ottenuto in provincia alle scorse politiche. Ora a esprimere la preferenza per FdI è stato il 34.82% dei votanti. Davvero straordinario, poi, il risultato del capoluogo, dove il partito ottiene il 37.72% uno dei dati migliori in Italia. Cresce il consenso e questo voto rappresenta anche una conferma per tutti i nostri amministratori e sindaci che governano, insieme con gli alleati di centrodestra, in molti Comuni della Provincia”. Con queste parole è intervenuto, al termine dell’elezioni europee, il senatore e coordinatore provinciale di FdI Latina, Nicola Calandrini.

“Mentre in Europa – prosegue Calandrini – molti Governi, penso a quello francese e a quello belga, cadono per effetto delle elezioni europee, sempre più Italiani scelgono di confermare la fiducia in Giorgia Meloni e nella sua squadra di governo. E la tendenza è la stessa anche nei territori. Gli abitanti della provincia di Latina hanno deciso di promuovere la concretezza nel rispondere ai bisogni dei cittadini dimostrata da Fratelli d’Italia e del centrodestra. E’ un ennesimo dato che avvalora le scelte fatte nel recente passato e sono certo che la tendenza sarà la stessa quando avremo il risultato definitivo delle amministrative”

“Sono poi orgoglioso del successo ottenuto, in provincia, da Nicola Procaccini. La comunità di patrioti che mi onoro di coordinare ha davvero lavorato all’unisono facendo quadrato attorno al nostro candidato che, avendo fatto registrare più di 27mila preferenze, ha più che raddoppiato il suo consenso personale. Faccio davvero i complimenti a tutta la comunità di Fratelli d’Italia che non solo in campagna elettorale, ma tutto l’anno, svolge un lavoro egregio su tutto il territorio. La crescita di Fratelli d’Italia è innegabile, a livello nazionale e locale e di questo non possiamo che essere estremamente soddisfatti. Da oggi quindi siamo ancora più motivati a continuare a lavorare a testa bassa per rispondere ai bisogni dei nostri concittadini – conclude il Senatore – Ovviamente non possiamo non considerare il dato dell’astensionismo. Anche in questa tornata elettorale troppi cittadini hanno disertato le urne. E’ un dato che richiede un’assunzione di responsabilità ancora maggiore e che ci spingerà, anche sul territorio provinciale, a implementare la nostra opera di informazione. La politica è il motore della democrazia, ogni giorno sono tanti i risultati raggiunti, gli ostacoli superati e soprattutto le scelte prese che ricadono su tutti i cittadini, che dobbiamo cercare di informare sempre di più. Di certo, il risultato ottenuto da Fratelli d’Italia anche in termini di partecipazione agli eventi, ci fa capire che anche sul fronte della passione e della penetrazione sui territori, abbiamo imboccato la strada giusta”