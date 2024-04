Europee, la candidatura di D’Amato passa anche per Latina

Si è svolta a Latina la presentazione della candidatura al Parlamento Europeo di Alessio D’Amato, consigliere regionale di Azione, ex assessore regionale alla Sanita’ e presidente facente funzione nell’ultimo periodo della giunta Zingaretti, fino a concorrere alla Presidente con l’attuale governatore Francesco Rocca.

Sono intervenuti il candidato della lista Azione – Siamo Europei e il segretario provinciale di Azione Latina Davide Zingaretti, illustrando le tematiche principali su cui operare in Europa. Particolare attenzione per agricoltura, sanità, economia del mare e infrastrutture, tematiche centrali per l’UE e di massimo impegno per l’agenda di Azione.

Presenti anche gli amministratori e referenti locali di Azione provenienti da tutta la provincia di Latina.

“Una candidatura voluta fortemente dal territorio e che siamo certi rappresenterà al meglio le istanze della nostra Provincia. Alessio D’Amato metterà a disposizione ascolto, dialogo e competenza che siamo certi saranno fondamentali per incidere sulle politiche europee” si legge nella nota di Azione.