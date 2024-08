Europei di Boxe, Aurora Turrin debutta contro la campionessa in carica

Il debutto anche degli Schoolboy di Patrizia Oliva, nello staff i maestri della Boxe Latina Rocco Prezioso e Mirco Turrin. E’ finita l’attesa per gli European Boxing Championships Schoolboys e Schoolgirls. Sul ring dello Sport Hall Borik a Banja Luka, Bosnia and Erzegovina, al via la rassegna continentale riservata ai pugili tra i 13 e 14 anni.

A rappresentare in Nazionale la Boxe Latina ci penseranno Aurora Turrin, Schoolgirl 51 kg, e i maestri Rocco Prezioso e Mirco Turrin nello staff degli Schoolboy.

Esordio di quelli con il botto per Aurora Turrin, che negli Ottavi di finale, domenica 4 agosto, affronterà l’irlandese Ella Archbold. Atleta che lo scorso anno ha vinto il titolo di Campionessa europea, categoria 46 kg, a Maribor in Slovenia. Proviene dal Ballybrack Boxing Club di Dublino e come Aurora, proviene da una famiglia di pugili.

Una degna rappresentante della scuola irlandese, tradizionalmente tra le più titolate al mondo e puntale protagonista delle rassegne internazionali.

Sarà un match tra atlete imbattute, con la differenza di quattro match in più per l’avversaria, che ne ha vinti 14 rispetto ai 10 di Aurora, la quale arriva al prestigioso appuntamento dopo il successo nei Campionati italiani a Roseto degli Abruzzi e al Round Roubin di Assisi.

Dodici complessivamente le atlete nella categoria dei 51 kg. Da sorteggio, Ottavi di finale per otto atlete, mentre altre quattro già pronte per i quarti. Oltre a Italia e Irlanda, rappresentate le nazioni di Grecia, Croazia, Romania, Ungheria, Inghilterra, Scozia, Georgia, Azerbaijian, Russia, Turchia. Quarti di finale in programma il 6 agosto, Semifinali

l’8 agosto e Finali il 10 agosto. Le sessioni di match avranno inizio alle 15 e sarà possibile seguire la diretta su sul canale ufficiale youtube.com/@EubcboxingOrg

Nove le atlete convocate dal tecnco responsabile Valeria Calabrese, codiuvata dai tecnici Lorenzo Di Giacomo e Gianfranco Rosi.

Sono invece undici i ragazzi Schoolboy convocati da Patrizio Oliva, che cercheranno di farsi valere a questi Campionati europei, terza edizione sotto la guida di “Sparviero”, affiancato dai maestri della Boxe Latina Mirco Turrin e Rocco Prezioso.

Sono invece undici i ragazzi Schoolboy convocati da Patrizio Oliva, che cercheranno di farsi valere a questi Campionato Europei, terza edizione sotto la guida di Patrizio Oliva, affiancato dai maestri della Boxe Latina Mirco Turrin e Rocco Prezioso. Nel 2022, ad Erzerum, bronzo per Mattia Turrin. A fine giugno scorso, sempre in Bosnia and Erzegovina, a Sarajevo, partecipazione di Riccardo Papa agli Euroepi Junior.