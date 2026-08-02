Europei di canottaggio, bronzo per il pontino Matteo Lodo

Grande risultato per il canottaggio pontino agli Europei di Varese. Il terracinese Matteo Lodo, atleta delle Fiamme Gialle cresciuto nella Sezione Giovanile di Sabaudia, ha conquistato ieri la medaglia di bronzo nel due senza maschile insieme a Giovanni Codato (Fiamme Oro).

Nella finale, la Romania ha preso subito il comando della gara, mentre Italia e Lituania si sono contese fino agli ultimi metri le posizioni sul podio. Alla fine gli azzurri hanno chiuso al terzo posto, a soli 49 centesimi dall’argento conquistato dalla Lituania e con 23 centesimi di vantaggio sulla Grecia.

Un risultato importante per l’equipaggio azzurro, che guarda ora ai Campionati del Mondo di Amsterdam, in programma tra circa un mese.