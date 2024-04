Europei di Canottaggio, il terracinese Matteo Lodo conquista l’argento

Il finanziere di Terracina, Matteo Lodo, ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Europei di Canottaggio a Szeged, in Ungheria. Il “quattro senza” Senior Azzurro del fuoriclasse gialloverde, completato da Kohl (SC Gavirate), Vicino (FF.OO) e Abagnale (Marina Militare), con una partenza fulminea prova sin da subito a sorprendere gli avversari

e scappare via più lontano possibile dai giganti della Gran Bretagna che, nei primi 500 metri, transitano in terza posizione dietro a Italia e Romania. Nella parte centrale della gara, i sudditi di Sua Maestà recuperano il gap e si portano saldamente al comando con l’imbarcazione italiana che tiene il contatto e difende colpo su colpo la seconda posizione. Negli ultimi metri è bagarre per il terzo posto tra Romania e Francia con l’Italia che, respingendo al mittente gli attacchi avversari, si lancia all’assalto della prima posizione. Sul traguardo vittoria per la Gran Bretagna (6.17.63), argento per l’Italia (6.20.27) e bronzo per la Francia (6.22.86). Ai piedi del podio la Romania 6.24.775. Un risultato importante che lancia spedita la barca Azzurra alla gara di Qualificazione Olimpica, in programma a Lucerna dal 19 al 21 maggio.