Europei di nuoto: Bagaglini e Corpolongo sfiorano il podio nella staffetta

Si è conclusa con un pizzico d’amaro ma anche con tanto orgoglio la spedizione pontina agli Europei giovanili di nuoto in acque libere di Setubal, in Portogallo. A rappresentare la provincia di Latina c’erano Ginevra Bagaglini, portacolori del Campus Primavera di Aprilia, e Edoardo Corpolongo, talento di Itri tesserato con la Matrix. Due nomi che hanno saputo farsi valere in un contesto internazionale di altissimo livello.

Per Bagaglini, il bilancio finale parla di un prestigioso secondo posto nella gara individuale sulla distanza dei 7,5 chilometri juniores, ottenuto nel giorno d’apertura. Un podio importante, conquistato con una prova di maturità e resistenza, nonostante la concorrenza agguerrita e la presenza di atlete più grandi ed esperte.

Ma non è finita lì. Nella giornata di ieri, Ginevra è tornata in acqua per la staffetta mista 4×1,5 km, dove ha aperto le danze per il quartetto azzurro, chiuso proprio da Corpolongo. Una gara tiratissima, che ha visto gli italiani lottare fino alla fine per il podio. Alla fine, è arrivato un quarto posto beffardo, con appena quattro secondi di ritardo dalla Spagna, terza classificata.

Un piazzamento che lascia un po’ di rimpianti, ma che conferma la qualità di un gruppo giovane e promettente. La presenza di due atleti pontini nel cuore della nazionale giovanile è un segnale forte per tutto il movimento natatorio del territorio, che continua a crescere e a produrre talenti.

Ora per Bagaglini e Corpolongo si apre la strada verso i Campionati Italiani di nuoto di fondo, in programma il prossimo mese a Bracciano. Un’occasione per tornare protagonisti e, magari, salire ancora sul podio.