Europei per atleti con sindrome di Down, in 3 da Latina

Manca poco più di un mese all’evento più importante che quest’anno svolgerà in Italia dal 3 al 10 settembre, riservato ad atleti con sindrome di Down, da Latina partiranno in 4, tre atleti ed un tecnico della società sportiva Hyperion.

Per il tennis sono stati convocati in nazionale per partecipare a questo Europeo, Morgagni Federico e Sommese Giuseppe.

Per il nuoto, Manauzzi Paolo Alfredo e il Tecnico Nazionale Roberto Cavana . Saranno questi 3 ragazzi a portare alto i colori della nostra città e della polisportiva. Da sottolineare l’ennesima convocazione per Paolo Alfedo Manauzzi, che dal lontano 2008 fà parte della rappresentativa italiana di nuoto. Paolo, a 32 anni ancora

dice la sua, e nell’ultimo campionato italiano assoluto di Terni, ha convinto ancora una volta i tecnici nazionali e staccare il pass questo Europeo. Per lui 16 anni senza mai saltare una competizione internazionale.