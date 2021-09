Evade dai domiciliari e viene trovata al supermercato: arrestata pluripregiudicata

Una 29enne è stata arrestata ieri dagli agenti della squadra Volante di Latina. H.N., queste le sue iniziali, era già nota alle forze dell’ordine e, nonostante fosse ristretta ai domiciliari, è uscita dall’abitazione. E’ stata rintracciata in un esercizio commerciale nel capoluogo ieri pomeriggio, dopo che un uomo aveva chiamato il 113 per segnalare una persona sospetta che si aggirava all’interno del supermercato.

All’arrivo della Polizia la 29enne ha tentato inutilmente di tornare a casa, ma è stata bloccata dai poliziotti. Gli agenti l’hanno quindi accompagnata in questura: è stata disposta così la detenzione nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito per direttissima.