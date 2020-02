Evasione per i figli minorenni, 27enne di Formia assolto

Il Tribunale di Napoli ha assolto il 27enne di Formia, Silverio D.G., arrestato per il reato di evasione.

Ristretto ai domiciliari, presso alcuni parenti a Napoli, per detenzione a fini di spaccio di cocaina, era stato sorpreso dai carabinieri all’esterno dell’abitazione e quindi arrestato.

Secondo la procura Partenopea che ha disposto il processo per direttissima, l’uomo, già condannato per la rapina a mano armata eseguita presso la Oven Gas di Frosinone, aveva ripreso contatti pericolosi mostrando insofferenza al rispetto delle imposizioni dell’autorità giudiziaria.

Un banale equivoco, invece, per la difesa, rappresentata dagli avvocati Pasquale Pasquale Cardillo Cupo e Mariargentina Ruggiero, che hanno illustrato e documentato come il 27enne, padre di minori, fosse solo sceso per prendere i bambini ed accompagnarli in casa vista l’ora serale, momento in cui di lì a poco sopraggiungevano i militari che lo traevano in arresto. All’esito della camera di consiglio il Giudice del Tribunale di Napoli, dottor Bottillo, ha assolto l’imputato.

