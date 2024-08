Eventi all’ombra del Parco: a Sabaudia la rassegna Lab Dfg tra musica e letteratura

La rassegna culturale “Eventi all’Ombra del Parco: aperitivo in musica con l’autore” si svolgerà a Sabaudia dal 29 agosto al 4 settembre 2024. Organizzata dalla casa editrice Lab DFG, in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del Circeo, questa iniziativa promette di offrire una serie di incontri imperdibili che fondono letteratura, musica e degustazioni di vini locali.

L’evento si aprirà giovedì 29 agosto alle ore 19:00 presso il Centro visitatori del Parco in via Carlo Alberto 180, con la presentazione del libro “Come migliorarsi per essere più felici” di Antonello Nigro. L’autore, conosciuto per il suo lavoro come formatore e coach aziendale, esplora in quest’opera temi legati alla crescita personale e alla ricerca della felicità. La serata sarà accompagnata dalle note di Daniele Arcolin e Sara Attardo, offrendo un connubio perfetto tra parole e musica.

Il giorno successivo, venerdì 30 agosto, sempre alle 19:00 e nella stessa location, sarà la volta di “Sulle orme di Circe” di Stefano Orsini, un’opera che probabilmente offrirà un viaggio affascinante attraverso miti e leggende locali. La serata sarà accompagnata dalla performance musicale di Vero a metà, che tornerà sul palco anche sabato 31 agosto per accompagnare la presentazione di “6957: Germogli sotto la Neve” di Alice Pescarollo.

La rassegna si concluderà mercoledì 4 settembre, con l’ultimo appuntamento dedicato a “We all love Ennio Morricone” di Luigi Caiola, una celebrazione del leggendario compositore italiano. La serata sarà arricchita dalle esibizioni de I musicisti di Euterpe, promettendo un finale emozionante e coinvolgente.

Ogni incontro sarà preceduto da un aperitivo gratuito offerto dal Casale del Giglio, durante il quale i partecipanti avranno l’opportunità di degustare vini locali, rendendo l’esperienza ancora più piacevole e conviviale.

Questa rassegna rappresenta un’occasione unica per immergersi nella cultura e nella natura del Parco Nazionale del Circeo, creando un’atmosfera suggestiva e stimolante per tutti i partecipanti..