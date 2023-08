‘Eventi d’Estate’ a Sermoneta, domani il ‘Sunset & Instagram Tour’

Prosegue a Sermoneta la rassegna “Eventi d’Estate”, domani dalle ore 19 un “Sunset & Instagram tour” al tramonto per gli appassionati di fotografia, con una guida e un esperto fotografo per cogliere la luce giusta per le foto del borgo di Sermoneta da pubblicare su Instagram.

Sabato 19 agosto invece torna “Serate nel Borgo” con la visita guidata alle 21 e la musica in piazza del Popolo con Il Naya e Mr Paganini Orchestra.

“La rassegna “Sermoneta estate 2023″ vede eventi culturali, musicali, folklorici organizzate dal Comune di Sermoneta insieme alle associazioni del territorio, braccio operativo e trainante della nostra comunità – spiega il sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli – oltre a offrire occasioni di incontro e di socialità sotto le stelle. Vi aspettiamo numerosi a Sermoneta”.

Dal 22 al 27 agosto Sermoneta accoglierà i gruppi folklorici provenienti da Messico, Spagna e Perù con il Festival Internazionale Sermoneta in Folklore curato dagli sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta – con il contributo dell’amministrazione comunale e della Regione Lazio – che si esibiranno anche nelle serate del festival.