Eventi estivi e natalizi: il Comune di Latina si muove

L’amministrazione comunale accelera i tempi e avvia con anticipo la programmazione degli eventi per l’estate e il Natale. Con una delibera di giunta, su indirizzo dell’assessore al Turismo Gianluca Di Cocco, nei prossimi giorni saranno pubblicati uno o più avvisi pubblici per avviare un’indagine conoscitiva e raccogliere proposte da operatori, associazioni e realtà del territorio.

“Ci muoviamo per tempo – dichiara il sindaco Matilde Celentano – per organizzare al meglio sia il calendario estivo sia quello natalizio, con l’obiettivo di attrarre un pubblico sempre più ampio, promuovere la vita sociale della comunità e valorizzare il territorio anche in chiave turistica. Vogliamo creare momenti significativi e condivisi, come quelli vissuti durante le ultime festività natalizie, offrendo occasioni di incontro gratuite per i cittadini e rendendo la città sempre più attrattiva. Per questo apriamo alla partecipazione di tutti, favorendo il contributo di idee e progetti”.

Nel dettaglio, la programmazione estiva interesserà il periodo compreso tra maggio e settembre e punterà a coinvolgere l’intero territorio comunale: dalla marina ai quartieri Nuova Latina e Nascosa, passando per il centro storico e i principali luoghi culturali.

“Con questa delibera – aggiunge l’assessore Gianluca Di Cocco – definiamo gli indirizzi per la programmazione degli eventi estivi e natalizi, con l’intento di offrire un’esperienza immersiva che coniughi tradizione e innovazione. Per l’estate vogliamo coinvolgere tutta la città, mentre per il Natale lavoriamo a un calendario che valorizzi le tradizioni e punti a replicare il successo dello scorso anno, che ha registrato oltre 10mila presenze per ogni iniziativa. Inoltre, per le installazioni ricorrenti prevediamo la possibilità di affidamenti anche triennali, così da garantire maggiore efficienza ed economicità”.

Le proposte per l’estate potranno spaziare tra spettacoli musicali e popolari, eventi di intrattenimento, danza, mostre ed esposizioni artistiche, mercatini commerciali, artigianali e gastronomici, oltre a manifestazioni turistico-sportive. Spazio anche a rassegne cinematografiche, festival e laboratori dedicati all’audiovisivo, con l’ipotesi di installare anche una ruota panoramica.

Per il Natale, invece, il Comune punta su un’offerta articolata che includa mercatini, pista di pattinaggio, luminarie a partire dalla fine di novembre, spettacoli con droni e fuochi pirotecnici silenziosi, oltre alla tradizionale esposizione dei presepi.

L’obiettivo dell’amministrazione è chiaro: costruire un calendario condiviso, partecipato e capace di rafforzare l’attrattività della città durante tutto l’arco dell’anno.