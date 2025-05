Eventi, gastronomia e tanto altro: da domani il Villaggio Coldiretti

Show cooking e scuola di cucina con i cuochi contadini di Campagna Amica, a cui sarà possibile iscriversi, per conoscere i segreti e le tradizioni dei piatti tipici locali direttamente dagli agrichef, nella tre giorni del Villaggio Coldiretti Latina, che si svolgerà da domani, venerdì 16 a domenica 18 maggio in Piazza del Popolo. Un evento voluto dalla federazione provinciale di Coldiretti e co-organizzato con il Comune di Latina. Ad ospitare tutti gli eventi enogastronomici e i corsi, sarà un’area dedicata esclusivamente alla “Cucina Contadina”, dove si svolgeranno anche laboratori come quelli tenuti dai casari dei caseifici “Perseo” e “Il Fontanile” e degustazioni dei prodotti locali di stagione a cura di Coldiretti Pesca.

Quest’area darà vita alle ricette locali come la “Bazzoffia nella pagnottina”, una zuppa della tradizione di Sezze e Roccagorga, le “Polpette di alici di Gaeta su crema di patate e origano” o le “Tagliatelle carciofi e guanciale”, ma anche la “Zuppa di Fagioli e pane raffermo nel coccio”. Tra le ricette contadine proposte anche quelle con le fragole “Favetta” di Terracina, con cui realizzare antipasti salati con un crostone di pane con burrata di bufala e l’aspretto di fragola favetta per insalate.

Particolari anche le ricette con cui sarà possibile mettersi alla prova nella scuola di cucina come gli “Gnocchi di patate, meta e Pecorino” o “Lacne con fagioli e finocchietto selvatico”, una pasta tipica locale realizzata con acqua e farina, senza uovo. Tanti i suggerimenti antispreco come “La cucina del recupero” con gnocchi di pane raffermo. Tra le ricette che verranno presentate insieme alle aziende che producono i prodotti utilizzati, anche quella degli “Gnocchi gambero bianco e carciofi”.

“Piatti che esaltano i sapori del territorio – spiega la presidente di Terranostra e cuoca contadina di Campagna Amica, Cristina Scappaticci – legati alla storia e alle tradizioni di Latina, ai quali abbiamo abbinato in alcuni casi delle rivisitazioni in chiave regionale. Il cibo è cultura, è distintività, è un elemento che unisce ed è soprattutto un valore che vogliamo trasmettere. Abbiamo già raccolto grande interesse ed entusiasmo per le attività che svolgeremo al Villaggio Coldiretti Latina e questo ci fa davvero piacere, perché ci consente una narrazione autentica del territorio di un territorio attraverso le sue eccellenze agroalimentari”. A presidiare l’area “Cucina Contadina” con Cristina Scappaticci ci sarà un piccolo esercito di cuochi contadini, tra le quali Francesca Troccia, Claudia Fronzetti, Paola Lenzini, Ilaria Marino, Chiara Gargano Teresa Pelliccia, Francesca Maina, Silvia Filonardi, Ivanishchak Ivanna e Luca Di Mugno, con loro anche il coordinatore di Campagna Amica Lazio e segretario regionale Terranostra, Maurizio Ortolani.

Nel Villaggio Coldiretti Latina è prevista, inoltre un’area Degustazione, dove sarà possibile assaggiare le altre specialità locali e del Lazio come il pesce fritto o i panini con prodotti ittici della Cooperativa dei Pescatori di Terracina o le bruschette con tartufo dell’azienda agricola Loris Benacquista, ma anche i panini con i funghi di Simona Bressan e i cartocci con salumi di Pasquale Greco, la mozzarella di bufala dei caseifici locali. Non mancheranno i panini con la porchetta dell’azienda agricola Nesta o quelli vegani di Luca Mattozzi e i panini con salsiccia grigliata di Carlo Migliori o i gelati de “La Frisona”. Immancabile la birra dell’azienda Alta Quota di Claudio Lorenzini, che ha ideato anche un omaggio al territorio con la birra al “Sedano bianco di Sperlonga Igp”, che naturalmente sarà disponibile per la tre giorni in Piazza del Popolo.

“Con il Villaggio Coldiretti vogliamo portare in piazza il meglio della nostra agricoltura e delle nostre tradizioni. È un’occasione per far conoscere da vicino i prodotti del territorio, la passione dei nostri agricoltori e il valore di una filiera sana, trasparente e tutta italiana”. Così il presidente di Coldiretti Latina, Daniele Pili, che aggiunge: “Questa edizione a Latina rappresenta un momento importante per rafforzare il legame tra cittadini, agricoltura e identità locale. Ringrazio le aziende che hanno aderito numerose e i nostri cuochi contadini per il lavoro straordinario che stanno facendo. Loro sono i nostri custodi del made in Italy”.

Ma Latina è anche la terra del vino, con una tradizione vitivinicola importante e dell’olio extravergine d’oliva con la Dop “Colline Pontine”. Eccellenze che verranno approfondite in una “Oleoteca” a cura di Unaprol, dove si svolgeranno masterclass con lezioni di degustazioni di olio e di avvicinamento all’analisi sensoriale, ma anche nella nostra “Vinoteca” per le degustazioni di vino che saranno realizzate a cura dell’Associazione Strada del Vino di Latina.

“Latina è una città con una forte vocazione agricola, che affonda le sue radici nella cultura del lavoro nei campi, nella trasformazione dei prodotti della terra e nella valorizzazione delle tipicità locali – afferma il sindaco di Latina, Matilde Celentano -. Il Villaggio Coldiretti Latina che animerà il centro storico dal 16 al 18 maggio ci permette di celebrare questa identità e di sostenere le nostre aziende agricole, i nostri produttori e i nostri cuochi contadini, veri ambasciatori del gusto e della qualità made in Italy. un’occasione preziosa per vivere da vicino le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio e di tutta la regione Lazio, attraverso un viaggio tra sapori autentici, tradizione contadina e innovazione culinaria. Un evento importante, organizzato in collaborazione da Comune di Latina e Coldiretti Latina, che ci ricorda quanto la nostra agricoltura sia non solo una risorsa economica, ma anche culturale e sociale. Vi aspetto in piazza per condividere insieme questa grande festa del cibo e delle nostre tradizioni”.