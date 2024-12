Ex Banca d’Italia, due aule e una biblioteca per gli universitari

Nuovo sopralluogo ieri all’ex Banca d’Italia in piazza della Libertà a Latina. L’ufficio tecnico dell’Università Sapienza, insieme ai tecnici del Comune di Latina, hanno fatto una nuova ispezione all’interno dello stabile dato in concessione all’ateneo dopo un accordo firmato tra la sindaca Celentano e la rettrice Antonella Polimeni.

Come riportato dall’edizione odierna del Messaggero, i tecnici hanno chiesto alcuni dettagli al Comune per avere un quadro più delineato, dettagli che però saranno meglio chiariti dal Demanio. Prime ipotesi parlano della realizzazione di due grandi aule che potrebbero sorgere al piano inferiore, visti i grandi spazi a disposizione. Per quanto riguarda il piano superiore la rettrice aveva parlato di una biblioteca con annesse sale di costultazione, ma per tutto ciò bisognerà capire quanto sarà possibile modificare gli ambienti.

All’Ateneo rimarranno comunque a disposizione solamente le zone centrali dell’immobile perché le due ali laterali sono rimaste di proprietà del Comune di Latina, e al momento ancora non è chiaro quali saranno gli interventi realizzati.