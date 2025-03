Ex Banca d’Italia, lavori in corso per fare posto all’università

Sono attualmente in corso i lavori presso l’ex Banca d’Italia, un importante passo per il riutilizzo dell’immobile storico, recentemente affidato in concessione a Sapienza – Università di Roma. Personale del Comune sta provvedendo a liberare l’immobile degli arredi per consentire all’università di avviare i lavori di adeguamento.

“Oggi è la Giornata nazionale delle università – afferma il sindaco Matilde Celentano – che rappresentano un motore di trasformazione per le città e le comunità in cui operano, contribuendo sia alla crescita economica che alla promozione sociale e culturale. La nostra amministrazione ha deciso di investire nel progetto ‘Latina città universitaria’, affidando in concessione all’università due immobili storici, l’ex Banca d’Italia e l’ex Garage Ruspi, nell’ottica di valorizzare il centro storico e di renderlo un polo di attrazione per giovani studenti, in linea con le politiche di sviluppo e innovazione che coinvolgono il territorio. Il Comune di Latina, attraverso questa importante collaborazione con Sapienza – Università di Roma, intende favorire lo sviluppo di un ambiente accademico che arricchirà la vita sociale e culturale della città, stimolando il dinamismo economico e favorendo la crescita di una comunità studentesca vivace e attiva nel cuore del centro storico. L’intervento di liberazione degli spazi presso l’ex Banca d’Italia ad opera del personale del Comune di Latina – conclude la prima cittadina – segna, quindi, una fase cruciale per il futuro di Latina, che punta a diventare un punto di riferimento per la formazione e l’innovazione ampliando l’offerta formativa già presente”.