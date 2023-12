Ex compagno violento a Sonnino, scatta l’arresto

Un altro, l’ennesimo, episodio di maltrattamenti in famiglia ha visto protagonista la provincia di Latina. E’ accaduto a Sonnino dove un 40enne, originario di Sezze, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione locale.

Le urla della donna, proveniente da un abitazione vicina alla caserma, hanno attirato l’attenzione dei carabinieri che sono immediatamente intervenuti ed hanno trovato la signora che in quel momento veniva aggredita fisicamente dall’ex compagno per futili motivi.

I militari hanno rilevato dei segni sul collo della donna, che hanno indotto ad approfondire i fatti, ricostruendo come il gesto fosse l’ennesimo di una serie di aggressioni verbali, subite dalla malcapitata ed in parte già denunciate.

Per l’uomo è scattato l’arresto e la disposizione agli arresti domiciliari in attesa della convalida del provvedimento.